Incidentes y represión en la marcha contra la habilitación de la megaminería en Mendoza

La movilización contra la reforma de la ley 7.722 que prohibía el uso de sustancias químicas para el desarrollo de la minería había partido el domingo desde San Carlos, en el Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial.

La Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) estimó en unas 80 mil las personas que protestaron contra la iniciativa del gobernador Rodolfo Suárez que contó con el apoyo de los legisladores del macrista Frente Cambia Mendoza y el peronismo.

La caravana tuvo más de dos kilómetros de longitud, y se fue engrosando por etapas a medida que se iba a cercando a la ciudad de Mendoza, donde se concentró en el nudo vial, en el ingreso a la ciudad capital.

Desde allí, la caravana se dirigió hasta la explanada de Casa de Gobierno, a donde arribaron alrededor de las 9 de este lunes. Finalmente la movilización degeneró en incidentes que fueron reprimidos por la policía de Mendoza.

En tanto el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, afirmó este lunes que "no habrá un veto" a las modificaciones introducidas a ley 7.722 sobre la actividad minera y detalló que los cambios "fueron impulsados desde el Ejecutivo con consenso pleno de los distintos partidos".

"Estamos abriendo una puerta de diálogo con estos sectores y yo los he invitado a formar parte de un observatorio para que tengan toda la información y sean parte de la toma de decisiones", precisó. Indicó que la ley "está en el proceso administrativo de promulgación. No sé si se promulgará hoy. No sé cuál es el recorrido administrativo de la ley. Ya les expliqué a estos referentes que no tengo horario ni fecha para las reuniones. Voy a trabajar todo el verano y mis puertas están abiertas", aseguró el funcionario, quien viene de la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo en ese mismo cargo.

Mingorance aseguró que "se está trabajando con altos estándares ambientales al igual que hicimos con el fracking", y en ese sentido agregó: "Buscamos que se compare con los mejores ejemplos, no con los malos. Un ejemplo positivo es Australia, que genera el 40% del PBI a través de la actividad minera".