Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso a una nena de 12 años

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Valentina Cervantes habló sobre Enzo Fernández y en River se encendió la esperanza

El panorama de Enzo Fernández sigue abierto. Aunque mantiene contrato con Chelsea y se muestra a gusto pese a los resultados recientes, en las últimas semanas su nombre volvió a aparecer con fuerza en la órbita de Real Madrid. El mediocampista formado en River atraviesa un gran presente, lo que también alimenta las expectativas de los hinchas de la Selección Argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta ahora, desde el club español no se concretó ninguna oferta formal, aunque el interés se mantiene, al igual que el de París Saint-Germain, otro de los gigantes europeos con poder económico para encarar una negociación. En este escenario, hay un factor que podría resultar determinante en cualquier decisión: el entorno familiar.

Valentina Cervantes, pareja del futbolista y madre de sus hijos se refirió al futuro del jugador: “No sé, vamos a ver. Ojalá que sí, a mí me encanta. Me gusta Inglaterra”, expresó. Ante la consulta sobre River, respondió sin dudar: “Obvio, en algún momento vamos a volver”. Y agregó: “Enzo quiere, no sabemos cuándo, pero volverá”.