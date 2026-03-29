Mendoza: conductor atropelló a dos chicos y el test le dio el quíntuple del máximo permitido
Una nena de 5 años permanece internada con politraumatismos y el adolescente de 14 años sufrió lesiones leves.
Un hombre de 44 años fue detenido en Mendoza tras atropellar a dos niños mientras manejaba alcoholizado, el test indicó que tenía el quíntuple de lo permitido en la provincia.
El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 19.30 en el barrio Los Barrancos 2, Godoy Cruz, cuando el conductor perdió el control de su vehículo en la intersección de las calles El Salvador y Cuba y embistió a una nena de 5 años y a un adolescente de 14 que se encontraban en la vía pública.
Vecinos dieron aviso al 911 y, minutos después, arribaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Al realizarle el test de alcoholemia, se constató que el conductor tenía 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el máximo permitido en la provincia de Mendoza, donde el límite es de 0,5 g/l para conductores particulares.
La nena de 5 años sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internada bajo observación. En tanto, el adolescente fue derivado a otro centro de salud por sus familiares, con lesiones leves y fuera de peligro.
El conductor fue aprehendido en el lugar y el vehículo, un Volkswagen Gol, quedó secuestrado por disposición de las autoridades. La causa quedó en manos del Juzgado Contravencional N°1, que interviene por infracción a la Ley de Tránsito, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.
Un colectivo y un patrullero chocaron en Constitución y destruyeron una pizzería
El patrullero quedó metido dentro del local, mientras que el colectivo terminó sobre la vereda, al costado de la pizzería. Los pilones de contención que protegían la entrada quedaron completamente destrozados.
Todo ocurrió en la esquina de Avenida San Juan y Sáenz Peña, donde funciona la pizzería Mandiyú. El dueño, todavía en shock, contó a TN: "Estamos hace 36 años, todavía no lo puedo creer, no caigo, nunca me pasó".
Su esposa, también dueña del local, relató el momento en que se enteraron del accidente: "Nos avisó un amigo que es taxista, pasó por el lugar y nos dijo 'tenés un auto adentro'. Somos cinco trabajando, todo familiar. Tenemos un hijo que trabaja acá también".
"Es de lo que vivimos, todavía no sé qué va a pasar. El salón está afectado. Hay que ver hasta dónde llegó. Todavía no sabemos los destrozos. Estamos todos los días", lamentó la mujer.
El accidente dejó ocho personas heridas, aunque todas con lesiones leves. El patrullero quedó completamente incrustado dentro del local y el colectivo, sobre la vereda. Hay un gran operativo en la zona, donde se registran complicaciones en el tránsito.
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