Pichetto reconoció que es un "dinosaurio" tras su ataque a la ministra de las Mujeres

"Yo seré dinosaurio pero no me arrepiento, ni le hecho la culpa a nadie, me hago cargo de lo que digo", enfatizó el ex compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri en declaraciones a Radio Rivadavia. Sin embargo, aclaró: "Nunca he hecho ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual. Creo en el derecho individual".