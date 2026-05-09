🔴Boca vs. Huracán EN VIVO: goles minuto a minuto

¡Gol de Huracán!
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¡Huracán sorprende a Boca en La Bombonera!pic.twitter.com/UbqxZ1Kgal— minutouno (@minutounocom) May 9, 2026
Claudio Úbeda volverá a apostar por la base titular y aguarda hasta último momento por la evolución física de Leandro Brey.
El duelo clave: Boca Juniors y Huracán se enfrentan desde las 19:00 en La Bombonera por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura.
El objetivo Xeneize: El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesita imperiosamente un triunfo para acercarse al título local y dejar atrás el duro traspié sufrido ante Barcelona SC por la Copa Libertadores.
Los 11 de Boca: Con un solo ajuste táctico y el regreso de Adam Bareiro, los titulares serán: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
La formación del Globo: El entrenador Diego Martínez confirmó a los siguientes once para buscar el pase a cuartos: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Facundo Waller, Leonardo Gil, Lucas Blondel, Facundo Kalinger; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.
Autoridades y transmisión: El partido será televisado en vivo por la pantalla de TNT Sports Premium, bajo el arbitraje principal de Pablo Echavarría y con Gastón Monsón Brizuela a cargo del VAR.
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