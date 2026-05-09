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🔴Boca vs. Huracán EN VIVO: goles minuto a minuto

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Claudio Úbeda volverá a apostar por la base titular y aguarda hasta último momento por la evolución física de Leandro Brey.

🔴Boca vs. Huracán EN VIVO: goles minuto a minuto

  • El duelo clave: Boca Juniors y Huracán se enfrentan desde las 19:00 en La Bombonera por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura.

  • El objetivo Xeneize: El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesita imperiosamente un triunfo para acercarse al título local y dejar atrás el duro traspié sufrido ante Barcelona SC por la Copa Libertadores.

  • Los 11 de Boca: Con un solo ajuste táctico y el regreso de Adam Bareiro, los titulares serán: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

  • La formación del Globo: El entrenador Diego Martínez confirmó a los siguientes once para buscar el pase a cuartos: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Facundo Waller, Leonardo Gil, Lucas Blondel, Facundo Kalinger; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.

  • Autoridades y transmisión: El partido será televisado en vivo por la pantalla de TNT Sports Premium, bajo el arbitraje principal de Pablo Echavarría y con Gastón Monsón Brizuela a cargo del VAR.

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