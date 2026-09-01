A 4 años del atentado a Cristina Kirchner, Axel Kicillof reclamó que se investigue a los autores intelectuales
Se cumplen 4 años del atentado a Cristina Kirchner. Condenados los autores materiales, la Justicia hace agua a la hora de dar con los autores intelectuales.
Al cumplirse este martes 4 años desde el fallido atentado a Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se sumó a las voces que reclaman a la Justicia que se avance en la investigación para determinar quienes fueron los autores intelectuales del intento de magnicidio.
A través de sus cuentas en las redes sociales, el mandatario provincial advirtió que "es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo".
El planteo de Kicillof apunta al corazón de una causa que, cuatro años después, sigue abierta en su tramo más sensible. Los responsables materiales fueron juzgados y condenados; la existencia de una estructura política o económica detrás del ataque no quedó acreditada judicialmente, aunque tampoco fue descartada de manera concluyente por la instrucción. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece sin avances concretos y sin imputados en ese tramo de la causa.
En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio, pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió una condena de ocho años por ser partícipe necesaria del ataque. Un tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto. Ambos detenidos cumplen sus condenas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del ataque, sin embargo, no reunió pruebas suficientes por el momento para sostener que detrás de los autores materiales existió una estructura política o económica que ordenó o financió el crimen.
En tanto el peronismo y sus fuerzas aliadas organizaron para este martes una concentración frente al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. El principal orador del acto será su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner.
En paralelo distintos espacios políticos difundieron un documento conjunto bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”, que advierte sobre las consecuencias de tratar al adversario político como un enemigo.
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