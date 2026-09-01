A 4 años del atentado a Cristina Kirchner, Axel Kicillof reclamó que se investigue a los autores intelectuales

En tanto el peronismo y sus fuerzas aliadas organizaron para este martes una concentración frente al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. El principal orador del acto será su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner.

En paralelo distintos espacios políticos difundieron un documento conjunto bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”, que advierte sobre las consecuencias de tratar al adversario político como un enemigo.