Juan Doe, encargado de la comunicación digital de Javier Milei, abrió un conflicto diplomático con China

Ante esas acusaciones, la Embajada señaló que “la parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto”, en una respuesta que elevó el episodio del plano de una controversia en redes sociales a una cuestión que involucra directamente a la relación entre ambos países.

Respecto de las causas de la catástrofe, la Embajada sostuvo que expertos y organismos oficiales de China y Nepal realizaron evaluaciones y análisis y que esas investigaciones apuntan a que el desastre fue provocado por “el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí”.

En ese sentido, la representación china acusó al funcionario argentino de formular “especulaciones malintencionadas carentes de fundamento” y le reclamó que modifique de inmediato su actitud y ponga fin a ese tipo de afirmaciones.

La Embajada también cuestionó la utilización política del desastre natural y exhortó a Carreira a “dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales”, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que este tipo de episodios podrían tener para los vínculos bilaterales.

En el último párrafo de su declaración, la representación diplomática china expresó que su reclamo apunta también a “evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”, introduciendo así una referencia explícita al posible impacto del enfrentamiento en los vínculos entre Beijing y el gobierno de Milei.