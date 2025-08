Alejandro Dolina en C5N sobre Roberto Fontanarrosa, las malas palabras y Javier Milei

tuit milei fontanarrosa

En entrevista con Arturo Maislín por C5N, Alejandro Dolina relativizó ese pretendido paralelismo presidencial. “Contrariamente a lo que decía el querido Fontanarrosa, las malas palabras para ser eficaces deben ser dañinas. Los idiomas tienen palabras que deben ser ofensivas”, afirmó.

“Si cualquier palabra es lo mismo, entonces ya no te ofendés, no te escandalizás… Quiere decir que no es que las malas palabras se estén utilizando en el sentido que Fontanarrosa quería, con inocencia y con limpieza… Que decir una mala palabra es lo mismo que decir picaporte. No es lo mismo”, sostuvo el creador de La venganza será terrible.

Consultado sobre el modo de hablar a quien piensa distinto, el autor de "Crónicas del ángel gris y Notas al pie", entre otros libros memorables, respondió que “en estos tiempos es difícil… Es difícil porque no solo se trata de hablar uno, se trata de dejar que hable el otro, y si el otro no escucha por ahí es difícil que uno escuche también”.

En ese sentido, dijo Dolina: “Creo que hay que ser un poco generoso en toda discusión política y en toda relación humana. Generoso es tratar escuchar, tratar de comprender lo que el otro dice, cuáles son las razones del otro. Y a veces presuponer en el otro una buena fe, aunque no exista”.