Expresidente colombiano Ernesto Samper visitó a Cristina Kirchner: "Esperamos que quede libre"

Al ser consultado sobre la condena que pesa contra la exmandataria, evitó polemizar con la Justicia argentina pero recordó que "a través del Grupo de Puebla hemos expresado nuestras opiniones de la Comisión de la Justicia y Democracia".

En junio último, ese organismo emitió un comunicado en el que advierte sobre “el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK), ex Presidenta y Vicepresidenta Argentina y actual presidenta del Partido Justicialista, caso de que se consume la filtración interesada de una sentencia condenatoria en una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política, desde su inicio”.

Samper y Cristina en 2015 Ernesto Samper y Cristina en 2015.

Ahora, Samper dijo que "la propuesta no es venir a cuestionar, pero quizá me atreva a decir que de acuerdo al artículo 23 de la Convención de San José de Derechos Humanos, me parece que no se pueden imponer sentencias de inhabilitación permanente”.

“Esperamos que Cristina quede libre", completó el expresidente colombiano, quien dirigió los destinos de su país entre 1994 y 1998 y desde 2014 fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), cargo que ocupó hasta que su país se retiró del organismo, en 2018.

Durante su presidencia, las políticas económicas y sociales del gobierno colombiano se orientaron a satisfacer las necesidades de la población más necesitada, garantizando el acceso a la salud, la cobertura de los servicios públicos y la educación.