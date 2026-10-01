Malvinas: Donald Trump quiere "desescalar" el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido

"En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al presidente" Trump, respondió Waltz a GB News con relación a la posibilidad de que su país ofrezca ayuda militar a alguna de las partes beligerantes.

Como se sabe, la hipótesis de un eventual enfrentamiento armado entre la Argentina y el Reino surgió luego de que Trump anunciara, en agosto pasado, que evalúa "cada posición" sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur, actualmente ocupadas ilegalmente por los ingleses.

En tanto, Gran Bretaña anunció su posición de manera contundente el 22 de septiembre en el marco de la Asamblea General de la ONU luego del discurso de Javier Milei. El primer ministro Andy Burnham aseguraba: "Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands (Malvinas) a la autodeterminación y a seguir siendo británicos".