Malvinas: Donald Trump quiere "desescalar" el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido
Así lo indicó su embajador ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, quien señaló que “buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos" como una nueva guerra.
A Donald Trump el tema Islas Malvinas parece habérsele ido de las manos luego de usarlo para presionar al Reino Unido y, al mismo tiempo, desatar el inesperado furor malvinero de Javier Milei, quien se subió a una ola que ahora en Estados Unidos quieren bajar.
En efecto, el embajador estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ahora quiere desmontar el entredicho diplomático entre el gobierno argentino y el ingles, señalando que su país busca solucionar cualquier crisis entre la Argentina y el Reino Unido, vinculada a la soberanía sobre el archipiélago.
Al ser consultado acerca de qué haría el gobierno norteamericano ante un posible conflicto bélico entre ambas naciones, Mike Waltz respondió que "esa es una decisión del comandante en jefe", en alusión a Trump, y advitió que “buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos".
El funcionario hizo hincapié en las relaciones que su país mantiene tanto con la Argentina como con Gran Bretaña, señalando que "Argentina es una gran amiga de Estados Unidos” pero, al mismo tiempo, destacando la "relación especial" que mantiene con los británicos.
Una relación histórica y simbiótica que se remonta, especialmente, desde la Segunda Guerra Mundial y los mantiene como aliados en cuanto conflicto armado se produzca alrededor del mundo, incluso en 1982, durante la guerra de Malvinas.
"En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al presidente" Trump, respondió Waltz a GB News con relación a la posibilidad de que su país ofrezca ayuda militar a alguna de las partes beligerantes.
Como se sabe, la hipótesis de un eventual enfrentamiento armado entre la Argentina y el Reino surgió luego de que Trump anunciara, en agosto pasado, que evalúa "cada posición" sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur, actualmente ocupadas ilegalmente por los ingleses.
En tanto, Gran Bretaña anunció su posición de manera contundente el 22 de septiembre en el marco de la Asamblea General de la ONU luego del discurso de Javier Milei. El primer ministro Andy Burnham aseguraba: "Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands (Malvinas) a la autodeterminación y a seguir siendo británicos".
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