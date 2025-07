Así saludó Cristina Kirchner desde su balcón tras el acto en Parque Lezama

"Créanme que cuando los escucho gritar 'Cristina, salí que me tengo que ir a trabajar', no sólo me río mucho, sino que son verdaderas caricias al alma", aseguró.

Tras esto, la exmandataria volvió a salir a su balcón, dado que la militancia se trasladó de Parque Lezama a su casa. Primeramente, lo hizo previo a las 18. Pero hubo una segunda vez que ocurrió cerca de las 18.30, debido al gran número de personas convocadas en las inmediaciones su departamento.

cfk saluda desde el balcón.mp4

Qué dijo Cristina Kirchner en su discurso grabado en Parque Lezama

"Hoy, en el día de la Independencia, no recuerdo otro 9 de julio como este. Desde que derrocaron a Perón, nunca tuvimos este grado de dependencia", sostuvo, al mismo tiempo que se refirió a un "problema estructural" y advirtió que "si no nos ponemos a pensar cómo encarar esta cuestión del endeudamiento, somos boleta".

"Hay que ponerse a laburar y resolver con las tres C: cabeza, corazón y coraje, como hizo Néstor Kirchner, que hizo la restructuración de deuda más grande y le pagó al Fondo. Le debemos al FMI más de 65 mil millones de dólares", informó la expresidenta, quien también acusó al gobierno de Javier Milei de querer hacer "desaparecer a la clase media argentina".

En este sentido, manifestó que la gestión libertaria "quiere que se consolide un país para el 30% más rico y el resto esté condenado a vivir sin dignidad". Y sumó: "Ya estamos viendo cómo funciona ese modelo para la gente: deuda para las tarjetas, servicios, comidas, alquiler y hasta para los remedios. Este es el modelo de Milei, deuda pública, deuda familiar y deuda privada".

Como consecuencia de esta crisis en el bolsillo de los argentinos, Cristina indicó que "comienza a generarse otra vez el miedo a quedarse en la calle y, por lo tanto, se acepta cualquier laburo" y cuestionó: "¿Esa es la libertad, en serio?".

"Por eso nosotros, los peronistas, tenemos que pensar más allá del corto plazo, qué Argentina queremos tener sin dejar a nadie atrás en 2027, 2031 y 2035. Y para eso, compatriotas, es imprescindible encarar el problema del endeudamiento. Con las tres C, como les dije al principio, cabeza, corazón y coraje. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Por eso, compatriotas, este 9 de julio, feliz día de la Independencia argentina", concluyó.

cfk en parque lezama1.mp4