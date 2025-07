Cristina Kirchner apuntó al Gobierno y arengó a "resolver con cabeza, corazón y coraje"

Con más de 10.000 personas presentes en el reconocido espacio del barrio porteño de La Boca, la exmandataria habló y contó que atraviesa una "fuertísima gripe", pero aseguró sentirse "bien" y agradeció los gestos de amor: "Créanme que cuando los escucho gritar 'Cristina, salí que me tengo que ir a trabajar', no sólo me río mucho, sino que son verdaderas caricias al alma".