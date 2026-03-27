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Cadena nacional de Javier Milei EN VIVO: mensaje por el fallo YPF, minuto a minuto

Cadena nacional de Javier Milei EN VIVO: mensaje por el fallo YPF, minuto a minuto
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El Presidente brinda este viernes un mensaje grabado para dar los detalles sobre el fallo a favor en el caso de la petrolera que busca adjudicarse.

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El presidente Javier Milei encabeza este viernes una nueva cadena nacional, cuyo motivo central es el anuncio de un fallo judicial de alto impacto para las finanzas del país: la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la expropiación de YPF.

Se trata de un mensaje grabado que saldrá en vivo este viernes desde las 19 horas. Originalmente estaba agendado a las 20, pero se adelantó con el objetivo de no interferir con la transmisión del partido de la Selección Argentina.

El libertario busca adjudicarse el fallo que no hizo otra cosa que darle la razón al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo que fue una medida soberana durante su gestión como ministro de Economía.

Minuto a minuto de la cadena nacional de Javier Milei por el caso YPF

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Quiénes acompañaron a Javier Milei en la cadena nacional

Para acompañar el anuncio, el Gobierno difundió una imagen institucional de alto impacto político en la que se observa al mandatario junto a su círculo de máxima confianza.

En la imagen compartida por los canales oficiales, Milei aparece escoltado por figuras clave de su gestión: Karina Milei (secretaria General de la Presidencia) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete), representando el núcleo político y comunicacional; y Luis "Toto" Caputo (ministro de Economía) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas), señalados como los responsables técnicos de seguir de cerca el litigio en Nueva York que ahorró al país un desembolso de u$s16.000 millones.

En la foto también se encuentran la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; y el subprocurador Juan Stampalija.

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A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei

El Presidente brindará un mensaje grabado desde las 19 horas. El anuncio estaba pensado originalmente a las 20, pero el cambio de horario a las 19 busca que el mensaje presidencial tenga el mayor alcance posible antes de que el público se vuelque masivamente a seguir el amistoso de la "Scaloneta" contra Mauritania.

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