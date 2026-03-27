Cadena nacional de Javier Milei EN VIVO: mensaje por el fallo YPF, minuto a minuto

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Quiénes acompañaron a Javier Milei en la cadena nacional

Para acompañar el anuncio, el Gobierno difundió una imagen institucional de alto impacto político en la que se observa al mandatario junto a su círculo de máxima confianza.

En la imagen compartida por los canales oficiales, Milei aparece escoltado por figuras clave de su gestión: Karina Milei (secretaria General de la Presidencia) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete), representando el núcleo político y comunicacional; y Luis "Toto" Caputo (ministro de Economía) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas), señalados como los responsables técnicos de seguir de cerca el litigio en Nueva York que ahorró al país un desembolso de u$s16.000 millones.

En la foto también se encuentran la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; y el subprocurador Juan Stampalija.