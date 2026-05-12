Emiliano Yacobitti cruzó a Alejandro Álvarez en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Álvarez también cuestionó los reclamos presupuestarios. “Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo, afirmando falsamente que las universidades van a cerrar”, expresó. Y agregó: “Tenemos una de las tasas de egreso más bajas de la región y casi un 40% de los alumnos no rinden ni una sola materia”.

El funcionario libertario rechazó las denuncias sobre la situación financiera de los hospitales universitarios. “La UBA alega que el Gobierno no transfirió los fondos para el funcionamiento de los hospitales escuela cuando sí se realizaron todas las transferencias correspondientes”, aseguró.

Además, apuntó contra la distribución de esos recursos dentro del sistema universitario. “El interrogante es por qué la UBA quiere quedarse con el 95% del refuerzo para los hospitales universitarios, dejando sólo el 5% para que funcionen los hospitales universitarios de todo el país el resto del año”, sostuvo.

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El subsecretario también hizo referencia a la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros. “El Gobierno habilitó a las universidades a cobrar a los estudiantes extranjeros y decidieron no hacerlo”, señaló. Luego afirmó que “cerca del 40% de los estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires son extranjeros” y que “el 51% de los estudiantes de medicina de la Universidad de La Plata también lo son”.

“Aún teniendo la posibilidad de cobrarles, las autoridades de las universidades deciden no hacerlo por cuestiones ideológicas”, agregó.

En relación con los controles sobre los fondos universitarios, Álvarez sostuvo que “la Universidad de Buenos Aires alega transparencia”, aunque indicó que “interpuso una medida judicial para no dejarse auditar por la Sindicatura General de la Nación”. También aseguró que la UBA “adeuda el 50% de las rendiciones de gastos de salud de 2024 y 2025”.

Por último, el funcionario anunció nuevas medidas vinculadas con la publicación de información del sistema universitario. “En las próximas semanas lanzaremos un micrositio con todos los datos del sistema universitario”, adelantó. Y concluyó: “El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la transparencia, el gasto inteligente y la eficacia en la gestión”.

Tras conocerse el video del Gobierno, Yacobiti le respondió también a través de las redes sociales. El vicerrector de la UBA advirtió que "mienten sin vergüenza @AleCiroAlvarez”.

Y recordó que el Gobierno “bajó el presupuesto universitario a la mitad en dos años” y que “el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza”.

Yacobitti también rechazó la versión oficial sobre el financiamiento de los hospitales universitarios. “No mandan los fondos para que funcionen los hospitales”, aseguró.

Por último, Yacobitti advirtió sobre la movilización convocada para este martes. “Mañana vamos a ser cientos de miles en las calles. Cumplan la Ley”, expresó en referencia a la cuarta marcha universitaria prevista para las 17 en Plaza de Mayo.