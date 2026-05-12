Javier Milei volvió a caer en el ranking de imagen de presidentes de América Latina
El mandatario argentino descendió al puesto 16 entre 18 jefes de Estado evaluados por CB Global Data y acumula tres meses consecutivos de retroceso.
Javier Milei volvió a retroceder en el ranking de imagen positiva de presidentes de América Latina: en mayo de 2026 cayó al puesto 16 entre los 18 jefes de Estado evaluados en la región.
El informe elaborado por la consultora CB Global Data señala que la caída se profundizó durante los últimos tres meses. En marzo, el presidente argentino ocupaba el puesto 11 del ranking con una imagen positiva de 42,3%; en abril descendió al lugar 14 y en mayo volvió a retroceder hasta alcanzar una aprobación de 34,8%.
El relevamiento regional ubicó en el primer lugar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 67,8% de imagen positiva. Detrás se posicionaron el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 67,5%, y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, con 60,2%.
En los últimos puestos del ranking, Milei quedó apenas por encima del presidente de Perú, José María Balcázar, y de la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, quien además registró la caída mensual más pronunciada entre todos los líderes relevados.
La encuesta se realizó entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de América Latina mediante entrevistas online a más de 40 mil personas mayores de 18 años. Según detalló la consultora, las muestras nacionales oscilaron entre 1.988 y 2.674 casos por país, con márgenes de error de entre 1,9% y 2,2%.
El deterioro de la imagen regional del presidente argentino coincide con un escenario de creciente conflictividad política para el gobierno nacional, marcado por disputas parlamentarias, cuestionamientos opositores y tensiones en torno al rumbo económico y social de la gestión.
Crece el desgaste del oficialismo
En paralelo, distintos estudios comenzaron a mostrar señales de desgaste en la imagen del Gobierno nacional. Uno de los datos más sensibles apunta al relato "anticasta", una de las principales banderas con las que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.
Según el último relevamiento nacional de Zentrix Consultora, el 66,6% de los consultados considera que el gobierno terminó alejándose de esa promesa, mientras que la aprobación de la gestión cayó al 33,1%.
El estudio también reflejó un retroceso en la imagen presidencial: Milei registró 35,2% de valoración positiva frente a 59,3% negativa, con un diferencial adverso de 24 puntos. Hace apenas dos meses, el escenario aparecía menos desfavorable para el oficialismo.
Otro de los aspectos que incidieron en la caída de la imagen pública es la percepción sobre corrupción. De acuerdo con el informe, el 57,3% de los encuestados cree que existe corrupción generalizada dentro de la gestión nacional, mientras que el 66,6% sostuvo que el Gobierno no demuestra compromiso en la prevención de esas prácticas.
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