"Castrá": el tatuaje proteccionista que tiene en la cara una candidata a concejal de La Libertad Avanza

La candidata, oriunda de la localidad de Luis Guillón, es reconocida por defender los derechos de los animales, por desempeñarse como castradora y por elegir una manera muy particular de compartir sus ideales: es que hace varios años decidió tatuarse en el cuerpo frases y palabras claves para generar conciencia en la población sobre las mascotas.

Geraldine Prais

"No compres, adoptá" y "Si querés plata, trabajá", fueron las dos primeras frases que Geraldine decidió tatuarse en sus manos. Según explicó en una entrevista, la primera está dirigida a los dueños de perros y gatos, mientras que la segunda hace referencia a la tracción con caballos.

"Yo antes le hablaba a cualquier persona y le decía que no compre, que adopte y que castre. Un día entendí que es molesto estar diciéndole a la gente qué hacer. Pero si yo lo tengo tatuado y a vos te interesa, me vas a preguntar. Por eso me tatué", indicó entonces Geraldine.

Con los años, Prais decidió tatuarse la cara: "Castrate", "Castrá", "Adoptá callejeritos", "Educá", "No compres" y "No más pirotecnia", son algunas de las frases que se leen en uno de los costados de su rostro, aunque actualmente un poco borradas por el paso del tiempo.

“La cara es la representación de uno. Estéticamente no me importa si se ve bien o no, a mí me gusta. Es lo primero que uno mira de una persona, entonces me parece una manera súper visible de concientizar. No hay manera de no verlo”, indicó Geraldine en diálogo con El Diario Sur durante una entrevista en 2019.

A su vez, en uno de sus brazos lleva la frase "No más cadenazos a los caballos" y en sus piernas otras como "No compres uno de raza, adoptá uno sin casa" y "Todos somos proteccionistas, todos podemos ayudar. Involucrate".

El lunes, la aspirante a integrar el Concejo Deliberante celebró su incorporación a la lista de Alianza La Libertad Avanza e hizo un pequeño repaso de su arribo a la política: “Yo llegué a la militancia de mi presidente Javier Milei para ayudar a cuidar los votos y fiscalizar. Y, de repente, varias personas confiaron en mi como fotógrafa para el espacio. Y ahora firmé a concejal para Echeverría... Gracias a todos, muy emocionada firmé”.