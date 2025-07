Causa $LIBRA: solicitan la indagatoria de Javier Milei y la detención de Mauricio Novelli y Hayden Davis

Los cuatro imputados señalados por el abogado mantuvieron reuniones presenciales los días previos al lanzamiento de $LIBRA, y cada uno “cumplió un rol funcional indispensable” en la maniobra, señala la presentación.

El letrado recordó que Milei “promocionó el token desde su cuenta oficial de X”, Karina Milei “brindó respaldo político e institucional”, Novelli “organizó la estrategia de difusión y captación de inversores” y Davis “diseñó la arquitectura técnica y canalizó los fondos obtenidos” “Este entramado permitió concretar una maniobra de estafa de altísima sofisticación, con consecuencias patrimoniales y políticas de enorme gravedad”, dice el escrito.

La publicación presidencial provocó un aumento exponencial en la cotización del token, pasando de menos de u$s0,50 a un pico de casi u$s5 en apenas minutos. “Dicha alza artificial generó una ola de compras por parte del público, inducido por la legitimidad que implica la palabra presidencial”.

davis y milei.jpg

Las transferencias de Hayden Davis

Dalbón remarcó que a partir del trabajo de investigación realizado por el ingeniero y experto en criptomonedas Fernando Molina, se concluyó que Hayden Davis realizó múltiples transferencias por montos superiores a los 500.000 dólares a pocas horas de mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, semanas antes del lanzamiento de Libra, recordó Dalbón.

Uno de los hallazgos centrales de Molina surgió tras la admisión de Davis de haber reintegrado cinco millones de dólares a David Portnoy, uno de los damnificados por la maniobra. Esta devolución permitió identificar una de las billeteras cripto personales de Davis, a partir de la cual el ingeniero rastreó su actividad on-chain.

Así, detectó que el 30 de enero de 2025 —dos semanas antes de la publicación presidencial— Davis transfirió 507.500 dólares desde esa wallet hacia otra dirección, utilizando la plataforma Bitget como intermediaria.

javier milei hayden davis

Un reciente pedido de Davis a la justicia de EEUU

A su vez, se ha difundido públicamente que, en el marco de la causa judicial seguida ante el U.S. District Court for the Southern District of New York, en la causa “Hurlock v. Kelsier Ventures .” se ha solicitado una modificación parcial de la orden de congelamiento de activos dictada el 27 de mayo de 2025 contra Hayden Davis”, remarcó el abogado.

“Tal como consta en la misiva remitida a la jueza federal Jennifer L. Rochon con fecha 11 de julio de 2025, se solicitó autorización para transferir 500.000.000 de tokens $LIBRA (equivalente a la mitad de la emisión total) a una billetera identificada como “Viva La Libertad” (“VLL”) de la República Argentina”.

“La mención expresa a la “Argentina Growth Wallet” y al “VLL initiative” pone en evidencia una continuidad funcional del ecosistema fraudulento que impulsó el token en sus orígenes. La transferencia de activos desde una billetera controlada por Davis hacia una estructura opaca radicada en el país no constituye un mecanismo de reparación ni de colaboración, sino un riesgo concreto de circulación del producto del delito”, advirtió el abogado.

Ello, explicó, “refuerza la necesidad de ordenar la detención de Davis, toda vez que la disposición millonaria de los tokens que resultan objeto de estos actuados por parte del nombrado, implica un riesgo procesal gravísimo”.