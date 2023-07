Elecciones para intendente de Córdoba: De Loredo reconoció la derrota y Passerini es el nuevo intendente

Live Blog Post

Acusaciones cruzadas por las elecciones en Córdoba

Las disputas entre el 'schiarettismo' y Juntos por el Cambio siguen en Córdoba, y una publicación de la Junta Electoral de cara a las elecciones que se celebran en la ciudad capital desató una serie de acusaciones cruzadas entre ambos espacios.

Este domingo, 88 municipios de Córdoba renuevan autoridades, pero la atención está puesta en la ciudad capital Córdoba, donde el diputado nacional del radicalismo Rodrigo de Loredo compite contra el actual viceintendente oficialista Daniel Passerini. En este contexto, la Junta Electoral municipal publicó una solicitada en un diario local que señalaba: “Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”, algo que desató una gran polémica.