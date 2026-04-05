Fuertes temporales afectan Córdoba y Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutado
Varias localidades de ambas provincias se encuentran en alerta por inundaciones. En Tucumán perdió la vida un niño de 12 años.
Este sábado las intensas lluvias volvieron a provocar un estado de alerta en la provincia de Tucumán, ya se registró la caída de más de 150 milímetros de precipitación acumulada. La provincia viene de sufrir hace pocas semanas otro temporal, esta vez se cobró una victima fatal de tan solo 12 años. El pequeño murió este sábado por la noche tras recibir una descarga eléctrica en plena vía pública en medio del fuerte temporal. La tragedia ocurrió en la calle Jujuy al 2800 -en la zona sur de San Miguel de Tucumán-, frente a un supermercado mayorista, cuando el menor de edad, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en la vía pública.
El episodio se inscribe en una jornada marcada por el impacto del temporal en distintos puntos del territorio provincial. Personal policial, operarios de emergencias y peritos trabajan en el lugar para asegurar el perímetro y determinar el origen de la fuga eléctrica que causó la tragedia.
Córdoba también sufre inundaciones: alerta en Villa Dolores
La provincia de Córdoba también vive horas críticas. La localidad de Villa Dolores sufre la repentina crecida del río Los Sauces que provocó inundaciones en viviendas y obligó a evacuar a unas 25 personas.
El episodio se registró durante la tarde del sábado en el sector de La Pintada, donde el agua ingresó a varias casas alcanzando niveles de hasta un metro. Según informaron fuentes oficiales, el aumento del caudal se produjo tras la apertura de tres compuertas del dique Ingeniero Medina Allende, lo que generó el desborde del cauce natural.
Ante la emergencia, se desplegó un importante operativo con la participación del DUAR, Bomberos Voluntarios, ETAC y Defensa Civil, que realizaron tareas de relevamiento, evacuación y asistencia a los vecinos afectados. Ante esta situación, se pidió a los vecinos evitar circular por la ciudad mientras equipos municipales trabajaron en distintos sectores junto a Bomberos y la Policía. En muchos barrios se produjo el corte del suministro eléctrico.
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