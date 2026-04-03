Violencia en Córdoba: un repartidor y un automovilista, a las trompadas en plena calle
El episodio, que quedó registrado por un testigo, se desató tras una maniobra imprudente y expuso una vez más la tensión cotidiana en el tránsito urbano.
Una escena de extrema violencia en plena vía pública volvió a poner el foco en los conflictos de tránsito. Esta vez ocurrió en Córdoba, donde una discusión entre un repartidor y un automovilista escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes en medio de la calle, ante la mirada de otros conductores que no podían avanzar. El hecho tuvo lugar durante la noche del jueves en el barrio Nueva Córdoba, específicamente sobre el bulevar San Juan, una de las arterias más transitadas de la zona.
Todo quedó registrado por un automovilista que, al quedar detenido frente a la escena, filmó con su celular el momento exacto en que la situación se desbordó. Según el testimonio del propio testigo, el conflicto se originó por una maniobra indebida. “El del auto gira en U con el semáforo en rojo”, relató, señalando al conductor de un Fiat Cronos negro como quien habría iniciado la secuencia con una infracción.
Ese movimiento generó la reacción de un repartidor que circulaba en moto por la misma zona. A partir de allí, comenzaron los gritos, insultos y recriminaciones entre ambos, en una escena que fue subiendo de tono en cuestión de segundos. El punto de quiebre llegó cuando el automovilista descendió de su vehículo y fue directamente a enfrentar al motociclista.
En las imágenes se puede ver cómo el repartidor, que llevaba casco y una mochila de una aplicación de delivery, intenta responder a la agresión, pero la discusión ya había cruzado un límite. Sin mediar demasiado, ambos terminaron a los golpes en plena calle. Trompadas, empujones y patadas se sucedieron mientras otros conductores tocaban bocina, intentando que despejaran la calzada para poder continuar su marcha.
La escena reflejó no solo la violencia del momento, sino también el caos generado en el tránsito. Tras algunos segundos de enfrentamiento, los dos protagonistas se separaron y regresaron a sus respectivos vehículos. Sin embargo, el episodio no terminó allí. Según el testigo que filmó la secuencia, el automovilista habría perseguido posteriormente al repartidor por la avenida Vélez Sarsfield, prolongando el conflicto más allá del cruce inicial.
El caso se suma a una larga lista de incidentes viales que terminan en agresiones físicas, una problemática cada vez más frecuente en distintos puntos del país. La combinación de estrés, imprudencias y reacciones impulsivas vuelve a quedar en evidencia en situaciones como esta, donde una discusión menor puede derivar en hechos de violencia que ponen en riesgo a todos los involucrados.
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