Violencia en Córdoba: un repartidor y un automovilista, a las trompadas en plena calle

Una escena de extrema violencia en plena vía pública volvió a poner el foco en los conflictos de tránsito. Esta vez ocurrió en Córdoba, donde una discusión entre un repartidor y un automovilista escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes en medio de la calle, ante la mirada de otros conductores que no podían avanzar. El hecho tuvo lugar durante la noche del jueves en el barrio Nueva Córdoba, específicamente sobre el bulevar San Juan, una de las arterias más transitadas de la zona.