El desafío de Gordo Dan para las elecciones: "A Cristina Kirchner le gano caminando"

Justamente en su programa, el influencer libertario bromeó con una posible candidatura de Mariano Pérez, quien dice ser periodista pero también estar dispuesto a postularse donde sea si es que se lo pide el Presidente.

"Yo le gano caminando a Cristina, esa es la verdad", dijo Gordo Dan quien suele tirar este tipo de declaraciones con el fin de generar interacciones en las redes sociales. Uno de sus compañeros de mesa, acotó: "Te queda chico ir a pelear con Cristina".

gordo dan.mp4

La exmandataria y actual presidenta del espacio, Cristina Kirchner, confirmó este lunes mano a mano con Gustavo Sylvestre en C5N que será candidata.

La expresidenta dialogó con el conductor del programa Minuto Uno, donde hizo un repaso de la actualidad social, económica y política del país. Y contra todo pronóstico, confirmó que será candidata en las elecciones de la Provincia por la Tercera Sección Electoral.

En plano de analista político, el periodista Eduardo Feinmann se animó a ponerle nombre al posible candidato de LLA, aunque no aclaró si se trató de un pronóstico o de una información. "¿Y si es el Gordo Dan, el que va cara a cara, frente a frente, contra Cristina Kirchner. Médico, genetista, joven, recontra libertario, no viene de la casta, no viene de la política... ¿y si es?", deslizó.