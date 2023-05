La sorpresiva frase de Cristina Kirchner sobre Carlos Maslatón y su reacción

Concretamente, al ser consultada sobre por qué no será candidata, la vicepresidenta aseguró que está "en libertad condicional" y recordó que esto mismo fue analizado por Cynthia García y Carlos Maslatón.

"Maslatón me encanta, no pienso en nada como él, pero me encanta", señaló Cristina entre risas. El referente libertario agradeció en su cuenta de Twitter.

CRISTINA KIRCHNER: "La INFLACIÓN se DISPARA con la TOMA de DEUDA"

La reacción de Carlos Maslatón al elogio de Cristina Kirchner

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1659360884995571713 Gracias por su amabilidad, Vicepresidenta Cristina. pic.twitter.com/lmc92nqKlw — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 19, 2023

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1659362064232509442 Así es la política. No hace falta pertenecer al mismo espacio ni partido para coincidir en los principios básicos de la militancia. Ni mucho menos para respetarse en ideas y acción pública en favor de la nación. pic.twitter.com/SippEENAhz — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 19, 2023

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1659362822722134017 Así la veo a CFK, esta noche desde el plateau de C5N. pic.twitter.com/0mxZp2vueN — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 19, 2023