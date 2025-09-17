Diputados trata los rechazos a los vetos de Javier Milei

En la sesión también se busca citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden informes verbales en el marco de las causas por una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso del fentanilo contaminado.

Además, se trata de avanzar con la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya tiene media sanción del Senado y busca que los decretos se limiten a áreas específicas, evitando los "megadecretos". El objetivo es emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, para que lo dictamine.

También se discuten varias iniciativas ya dictaminadas como la declaración de Emergencia en Ciencia, la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la implementación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.