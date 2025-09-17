Cómo está el poroteo en Diputados para el rechazo a los vetos de Javier Mile

marcha garrahan2 Foto: Mariano Fuchila

En la previa de la sesión, el gobierno de Milei transfirió, 12.500 millones de pesos a cuatro provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los mismos ATN que los mandatarios buscaron modificar su reparto con una ley que sancionó el Congreso y el mandatario libertario vetó. Las beneficiadas por los giros financieros fueron Misiones con 4.000 millones de pesos; Entre Ríos y Santa Fe con tres mil millones y Chaco con 2500 millones de pesos.

Frente a este escenario todas las miradas estarán puestas en los diputados de cada una de esas provincias. Los misioneros conforman el bloque de Innovación Federal, junto a representantes de Salta y Río Negro. En total son ocho diputados, de los cuales cuatro, Carlos Fernández; Alberto Arrúa; Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, responden al mandatario misionero Hugo Passalacqua.

Distinto es el caso de los entrerrianos que responden al gobernador Rogelio Frigerio, cuyos representantes están en diferentes bloques políticos, Nancy Ballejos en el PRO, Atilio Benedetti en la UCR, Francisco Morchio en Encuentro Federal y Marcel Ántola en Democracia para Siempre.

Desde Santa Fe la diputada Melina Giorgi del bloque Democracia para Siempre tiene terminal directa en Maximiliano Pullaro, mientras que en el Chaco hay dos diputados del radicalismo, la fuerza política del mandatario Leandro Zdero, Gerardo Cipolini de la UCR y Juan Carlos Polini, del radicalismo crítico de Democracia para Siempre.

“Como advertimos en muchas oportunidades, el Gobierno sigue extorsionando a los gobernadores con los fondos del Tesoro”, denunció la diputada de UxP, Sabrina Selva.

La Libertad Avanza confía en que varios diputados de otros bloques políticos estén ausentes y eso permita que sus 37 diputados, junto a la mayoría del PRO, ya que no todos van a acompañar al Gobierno para blindar los vetos de Milei, junto al bloque de Liga del Interior y fuerzas provinciales, sumen un número mayor a 83 diputados y de esa manera intentar alcanzar un tercio de los diputados presentes en el recinto y sellar la decisión presidencial.

Mientras que la oposición sumará la mayor cantidad de los diputados de UxP (98), Democracia para Siempre (12), Encuentro Federal (15), seis de la Coalición Cívica y cuatro del Frente de Izquierda, estará ausente Juan Carlos Giordano, embarcado en el mar Mediterráneo en una misión de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El bloque Coherencia de los exoficialistas libertarios que encabeza Carlos D’Alessandro sumaría el rechazo a los vetos y continúa la incertidumbre en el bloque del MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone. Mientras que la mayoría de los diputados de la UCR de Rodrigo de Loredo insistirían con ambas leyes sancionadas por el Congreso. La excepción serían los representantes de Mendoza, Entre Ríos y el Chaco.