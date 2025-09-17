El repudiable posteo de Agustín Romo: "El peronismo quiere cortarle el pito a tu hijo de 5 años"

La convocatoria se da en un contexto de movilización social, ya que a las 17 se realizará la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, a la que se sumarán jubilados y trabajadores del Hospital Garrahan, en apoyo a las iniciativas legislativas y reclamando la sanción de normas clave para la educación y la salud.

agustín romo

Para que la oposición pueda insistir con las leyes, se requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara, lo que equivale a un mínimo de 172 votos a favor en caso de que el recinto esté completo. Cabe recordar que en agosto, la ley de financiamiento universitario obtuvo 158 votos afirmativos, mientras que la de emergencia pediátrica reunió 159, quedando por debajo del número necesario para revertir los vetos. En este contexto, el mensaje de Romo se percibe como un intento de polarizar y generar alarma en la opinión pública, más que un aporte informado al debate legislativo, ya que simplifica y distorsiona cuestiones complejas sobre derechos y salud en los menores.

La reacción generalizada de rechazo evidencia un fenómeno cada vez más frecuente en el discurso público: figuras con cierta visibilidad utilizan redes sociales para difundir versiones sesgadas o extremas de debates parlamentarios, lo que, lejos de contribuir al entendimiento de las políticas públicas, alimenta el sensacionalismo y la confrontación entre sectores políticos y ciudadanos.

En este sentido, el tuit de Romo fue calificado por numerosos usuarios como irresponsable, ya que transforma un tema técnico y regulatorio en un mensaje alarmista que puede generar miedo y confusión en padres y madres, sin ofrecer ningún contexto legislativo real ni fundamentos sólidos sobre la normativa en discusión.