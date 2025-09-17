Federico Sturzenegger presiona a diputados: "No le hagan el juego al kirchnerismo"
El ministro Federico Sturzenegger pidió blindar los vetos presidenciales y los decretos que avanzan en el desguace del Estado que propicia el gobierno de Javier Milei.
Mientras los diputados de la Nación se preparan para ponerle un freno al ajuste del gobierno de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un polémico mensaje en su cuenta de la red social X en el que intenta apretar y condicionar a los legisladores de la oposición.
El Congreso de la Nación tendrá este miércoles una jornada de intenso debate, donde la oposición buscará resistir los vetos de Milei e insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Declaración de la Emergencia Pediátrica. El debate, que comenzará a las 13 una vez que la oposición logre reunir el quórum necesario para habilitar la sesión especial, estará acompañada por una masiva movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación que reunirá jubilados, docentes, estudiantes y trabajadores del Hospital Garrahan, que se movilizarán contra el ajuste.
"Espero que los diputados no kirchneristas no le haga el juego al kirchnerismo y a sus cajas porque el mandato que recibió el Presidente @JMilei fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos", intentó condicionar a los diputados de la oposición.
En su tuit, el ministro explicó que "la sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados".
En ese sentido, acusó que "el kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras".
"A su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio. La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales", detalló sobre parte de las medidas en discusión en el Congreso.
A poco más de un mes de las elecciones, Sturzenegger analizó que "hay una puja política" y advirtió a los legisladores a sostener las decisiones del Presidente.
