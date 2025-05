El curioso mensaje del Ministerio que dirige Patricia Bullrich: "Amarillo abollado"

En este contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que en Tucumán Gendarmería secuestró un vehículo con 60 kilos de cocaína envueltos en plástico amarillos, pero lo que llamó la atención fue el nombre del operativo: "amarillo abollado".

Si bien nadie de la cartera de que dirige la multipartidaria Patricia Bullrich va a reconocer el "chascarrillo", nadie duda que fue un mensaje directo para el corazón del PRO.

amarillo abollado

Patricia Bullrich también atacó a Mauricio Macri: "Una persona con muy poco carácter"

Tras emitir su voto por las elecciones porteñas en La Rural de Palermo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra Mauricio Macri por acusar a La Libertad Avanza (LLA) por el video hecho inteligencia artificial dónde anunciaban que se bajaba Silvia Lospennato.

Al ser consultada por a fake news difundida por los tuiteros libertarios, la funcionaria nacional manifestó: "La realidad es que sacaron un video que era un insulto a todos y cada uno de los que conformamos el gobierno. Pegaron abajo de la cintura y ahora aparece un video que nadie sabe quién lo hizo, que no es de La Libertad Avanza, sino de algún ingenioso; y Macri dice que fue Santiago Caputo pero eso es algo que él cree".

"Ellos sacaron un video agresivísimo en su cuenta oficial, esto es un video hecho por el ingenio de las nuevas generaciones. Lo que hace Macri es ponerse en una situación de poco carácter", aseguró.

Asimismo, comentó: "Ayer estuve todo el día en Zárate y Campana, volví, estuve con otra cosa. La conferencia que hizo hoy de Macri me pareció de muy poco carácter, porque después de la campaña que hizo, no puede decir que un video silvestre, que no es de la LLA, lo critica. No importa quién lo difunde, lo que importa es que no es oficial", continuó Patricia Bullrich, con el poco espíritu democrático que la caracteriza.

"¿Por qué no miran ese video agresivo que hicieron el jueves, con el Presidente diciendo traidores? Si pegaste abajo de la cintura, ¿sale alguien silvestre y saca un video y te ponés sin carácter y te pasás una mañana hablando de eso para distraer la elección? El 'vale todo' lo instaló el equipo de campaña de Mauricio Macri", concluyó.