Pablo Grillo en Plaza de Mayo: "Me siento un rockstar que volvió de la muerte"

La recuperación de Pablo Grillo

Pablo Grillo, como se sabe, fue gravemente herido el 12 de abril de 2025 mientras cubría una protesta de los jubilados, cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, disparado por el gendarme Héctor Guerrero.

El reportero gráfico fue dado de alta tras pasar un año internado en varios centros médicos, primero en coma y terapia intensiva y luego en rehabilitación, hasta que por fin pudo volver a las calles para seguir haciendo lo que sabe: luchar y obtener imágenes de la realidad.

A casi un año de aquel hecho que lo dejó al borde de la muerte, y tras una recuperación que muchos calificaron como milagrosa, Pablo recibió el alta y volvió a las calles en una fecha tan significativa, en un gesto cargado de memoria, vida y compromiso con los derechos humanos.

pablo grillo marcha