Pablo Grillo en Plaza de Mayo: "Me siento un rockstar que volvió de la muerte"
El fotoperiodista herido por fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, volvió a Plaza de Mayo para repudiar el golpe de 1976 y recibir el cariño de la gente.
Pablo Grillo, el fotoperiodista herido de gravedad en abril del pasado año por las fuerzas de seguridad entonces comandadas por Patricia Bullrich, participó de la Vigilia por el Día de la Memoria y luego se sumó a la masiva movilización en Plaza de Mayo que este 24 de marzo conmemora los 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976.
A primera hora de esta tarde, Pablo subió al escenario montado en la Plaza para continuar sacando fotografías y luego habló con C5N y dijo que fue a sacar “una banda de fotos”, además de asegurar que “estar en la Plaza siempre es un orgullo”.
Consultado por Arturo Maislín con relación a cómo continúa su vida después de la recuperación, respondió: “Como siempre” y pidió “que seamos más todavía” en la movilización que se lleva a cabo este martes en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas capitales provinciales y localidades de todo el país.
“Me siento un rockstar que volvió de la muerte”, bromeó Pablo ante la alegría con que es recibido en cada actividad en la que participa. “Veníamos de sacar fotos y que no te saludaba nadie a que ahora te saludan y te pidan fotos… Es fuerte”, añadió.
Afirmó que las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo “son un orgullo” en medio de los aplausos, sonrisas y felicitaciones por su recuperación que fue recibiendo mientras recorría la masiva marcha contra el golpe de 1976 y sus acólitos oficialistas.
La recuperación de Pablo Grillo
Pablo Grillo, como se sabe, fue gravemente herido el 12 de abril de 2025 mientras cubría una protesta de los jubilados, cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, disparado por el gendarme Héctor Guerrero.
El reportero gráfico fue dado de alta tras pasar un año internado en varios centros médicos, primero en coma y terapia intensiva y luego en rehabilitación, hasta que por fin pudo volver a las calles para seguir haciendo lo que sabe: luchar y obtener imágenes de la realidad.
A casi un año de aquel hecho que lo dejó al borde de la muerte, y tras una recuperación que muchos calificaron como milagrosa, Pablo recibió el alta y volvió a las calles en una fecha tan significativa, en un gesto cargado de memoria, vida y compromiso con los derechos humanos.
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