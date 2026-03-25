Patricia Bullrich culpó a "operadores" por el retraso de la repatriación de Agostina Páez
En una ensalada de temas, la exministra de La Libertad Avanza reconoció la intervención de Marcela Pagano en el caso de la abogada argentina detenida en Brasil.
La senadora Patricia Bullrich utilizó sus redes sociales para lanzar una dura acusación contra el expresidente Alberto Fernández y la diputada Marcela Pagano, señalándolos como responsables de las complicaciones en la repatriación de Agostina Páez, aunque también reconociendo su intervención en la audiencia clave en Brasil del pasado martes.
Según Bullrich, el giro judicial en Brasil que postergó el regreso de la abogada argentina estaría vinculado a "juegos políticos" y especulaciones de la oposición.
A través de un extenso descargo en su cuenta de X, Bullrich afirmó haber tomado contacto directo con la familia de la joven santiagueña, describiendo un escenario de "angustia total". Y denunció que tanto Fernández como Pagano habrían intentado capitalizar el caso.
"La diputada Pagano y el expresidente Alberto Fernández, que salieron a atribuirse gestiones, habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público. La familia no aceptó", disparó la legisladora, reconociendo quizás involuntariamente, la intervención de ambos dirigentes, y obviando la decisión final del juez brasileño.
Patricia Bullrich respladó la gestión oficial en el caso de la argentina detenida por racismo en Brasil
En contraposición a lo que calificó como un "show mediático", Bullrich defendió la actuación del Gobierno actual. Destacó la labor "silenciosa y responsable" que viene llevando adelante el canciller Pablo Quirno junto al consulado argentino en Río de Janeiro, asegurando que se está trabajando bajo las reglas de la diplomacia y sin buscar rédito electoral.
Para finalizar, la senadora pidió no dejarse engañar por "operadores" que utilizan el dolor ajeno para hacer política. "Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno", concluyó, ratificando que la estrategia oficial se mantiene enfocada exclusivamente en los resultados legales para lograr la libertad definitiva de la abogada.
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