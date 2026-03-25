Patricia Bullrich culpó a "operadores" por el retraso de la repatriación de Agostina Páez

Patricia Bullrich respladó la gestión oficial en el caso de la argentina detenida por racismo en Brasil

En contraposición a lo que calificó como un "show mediático", Bullrich defendió la actuación del Gobierno actual. Destacó la labor "silenciosa y responsable" que viene llevando adelante el canciller Pablo Quirno junto al consulado argentino en Río de Janeiro, asegurando que se está trabajando bajo las reglas de la diplomacia y sin buscar rédito electoral.

Para finalizar, la senadora pidió no dejarse engañar por "operadores" que utilizan el dolor ajeno para hacer política. "Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno", concluyó, ratificando que la estrategia oficial se mantiene enfocada exclusivamente en los resultados legales para lograr la libertad definitiva de la abogada.