El escrutinio definitivo en CABA podría complicar a Martín Lousteau: el motivo

urna elecciones legislativas_

Por estas horas, a la espera de que finalice el conteo definitivo, desde LLA pusieron en duda la banca radical. Aseguran que debido al sistema de reparto hay apenas 1.411 votos de diferencia entre el octavo lugar para los libertarios y el curul obtenido por Lousteau. Si el conteo se revierte, el senador quedará fuera de Diputados y podría ingresar Valeria Rodríguez Trimarchi.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña se lleva adelante el escrutinio final. Participan representantes de todas las fuerzas políticas que participaron del comicio. Desde el entorno del senador afirmaron a Ámbito que están a la espera de la confirmación del conteo oficial, que finalizará este viernes, pero confían en que la banca será para Ciudadanos Unidos.

"Martín (Lousteau) está adentro. Estamos muy tranquilos. No hay ninguna duda de que va a ser diputado", resaltaron. "Es imposible que se de vuelta por la diferencia de votos", resaltaron a ese medio desde el radicalismo porteño, desde donde afirman que la tendencia es clara.

El análisis que hacen en el radicalismo local es que para que LLA logre revertir los 1.411 votos deberían crecer 8 votos por cada 1 que sea favorable a la boleta de Ciudadanos Unidos. Un escenario que consideran improbable.

En el resultado provisorio, la lista de Diputados de La Libertad Avanza cosechó 771.065 votos. Por debajo, en segundo lugar, terminó la boleta de Fuerza Patria que encabezó Itaí Hagman con 439.196 votos. El FIT, con Myriam Bregman, fue la sorpresa del escrutinio al finalizar en tercer lugar con 148.438 votos.