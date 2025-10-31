A horas de la ruptura: qué diputados nacionales del PRO se pasan al bloque de La Libertad Avanza

El desenlace: la ruptura del bloque del partido amarillo en la Cámara de Diputados. Es un hecho que los legisladores que responden a Patricia Bullrich habrían recibido la orden de dejar atrás a macrismo para pasarse con armas, bagajes y votos a las filas libertarias, en la perspectiva de que el oficialismo se ha consolidado en todo el territorio nacional.