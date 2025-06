El Gobierno rechazó bajar las retenciones y tensa aún más la relación con el campo

En este sentido, el jefe de Gabinete, en declaraciones a Radio Rivadavia, manifestó: “Coincidimos en que las retenciones son un mal impuesto, pero no podemos desarmar todo de golpe. Cuando logremos un mayor equilibrio fiscal y un crecimiento sostenido, habrá espacio para seguir bajando impuestos. Hoy, no lo hay”.

Asimismo, remarcó que el Gobierno realizó “un esfuerzo histórico en reducción del gasto”, que incluyó recortes en personal estatal y la eliminación de organismos: “Si volvemos al camino de la emisión o del impuesto fácil, volvemos al fracaso”, advirtió.

Esto se sumó al reclamo de los gobernadores que exigen una nueva Ley de Coparticipación, algo que Guillermo Francos vetó: “Es una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal. Estamos dispuestos a discutir, pero si no hay acuerdo, el debate se dará en el Congreso. No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas”.

No obstante, reconoció que la reforma de la coparticipación es “una deuda pendiente desde la Constitución del ’94” y uno de los temas incluidos en el Pacto de Mayo: “Hace más de 30 años que nadie pudo resolverlo. Hay gobernadores que lo impulsan y otros que no, pero lo vamos a intentar”, afirmó.

Por último, el funcionario sostuvo que el gobierno de Javier Milei heredó “un país en crisis, con inflación descontrolada y desorden total” y que ahora es tiempo de avanzar en reformas estructurales pero "no se puede cambiar todo al mismo tiempo. Para eso necesitamos nuevas mayorías parlamentarias”.