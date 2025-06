Javier Milei, desatado: llamó "imbécil y "primate" a Romina Manguel y celebró el ataque a Julia Mengolini

Durante la entrevista, el Presidente justificó no darle notas a algunos periodistas, al considerar que no están a su altura intelectualmente.

"Digamos, llamar la atención quedando como un pelotudo, como la imbécil de Telepase", arrancó Mile, en alusión a Romina Manguel. "¿Cómo le voy a dar una nota a una persona tan discapacidad intelectual tan grosera? Yo le acepto las disculpas, pero a un primate así no le puedo dar una nota. Demostró que es menos que un primate. Un primate se ofende si la comparás con esa persona". señaló.

milei manguel

Los graves ataques contras Manguel se dieron ante las risas tanto del conductor "Tronco" como de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Luego, el libertario apuntó contra Julia Mengolini, quien en la actualidad es víctima de una grave persecución y ataque coordinado por libertarios en redes sociales.

"Enfrente no hay un rival, hay un enemigo. Este tipo, está dispuesto a matarte. Los zurdos de mierda, como Mongo... tipo Mengolini de la vida llamaban a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos e insultarlos", sostuvo Milei, para justificar el ataque. "Toda esa mierda de periodistas me han dicho incestuoso, zoofilico, homofóbico y nazi. Después les viene el vuelto y no se la bancan", sentenció.

milei mengolini