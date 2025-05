El hijo de Luis Majul destrozó a su padre: "No le importa la verdad"

Además señaló que su padre fue "de los únicos que resultó triunfador con el mileismo", mientras que lamentó que pasó "de tener que competir contra (Jorge) Lanata a tener que competir con 'el Gordito' Viale". Consultado acerca de si estaba peleado con él como para referirse de esa manera, respondió: "Es lo más insignificante que hay, ¿cómo voy a poder estar peleado?".

hijo Luis Majul

"Yo de chiquito me la pasé separando a kirchneristas de mi viejo. A los 17, 18 años salíamos por la calle, época de escraches del kirchnerismo, 2011. Lo puteaban a mi viejo", recordó Majul. "¿Vos sos kirchnerista?", le preguntaron enseguida. "Y, ¿hoy qué es el kirchnerismo?", se preguntó. "Fui cuando Cristina (Fernández de Kirchner) se despidió en 2015, fui a la Plaza. Fue increíble", afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que no votó a (Leandro) Santoro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

"En la mesa de mi casa se discutía. Y eso está en mi sangre. Después yo, tête à tête con mi papá, hubo una última vez que intenté hablar genuinamente con mi viejo y tener una conversación real", reconoció Octavio al aire de Metro 95.1. "Una de las cosas más lindas que tiene la academia científica es que promueve el debate en el sentido de las ideas, donde no están los nombres en juego. Y a mí el debate es algo que me encanta", añadió.

Y agregó: "Después ya en los medios, o con una persona que le preocupan más los efectos políticos de lo que dice y no la verdad", sentenció el joven respecto a su padre. "¿De quién estás hablando?", le preguntó un sorprendido Nicolás "Cayetano" Cajg. "De mi viejo o de los periodistas", respondió el Majul. "¿Pero vos estás peleado con tu papá?", insistió el conductor. "No, en este momento no", soltó el politólogo. "Pero le estás pegando", se quejó el ex Perros de la Calle. "No, ¿por qué le estoy pegando? ¿Vamos a sorprendernos que digo que a mi viejo le importan los efectos políticos de lo que dice y no la verdad?", instaló el también doctor en Ciencias Sociales.

"Pero eso lo digo yo. Vos lo tenés que defender", volvió a arremeter Cayetano. "No. A su práctica profesional no la tengo que defender. Se defiende solo. Le va recontra bien. No necesita que lo defienda", sostuvo Majul. "No te gusta lo que hace", indicó el conductor. "No lo veo. No lo consumo. De consumirlo me haría recontra mal", confesó el entrevistado. "Mi viejo en privado es un cago de risa. Es que lo que mejor hace es actuar", añadió en otro momento.

Desde el programa radial quisieron saber si vería el reportaje al presidente Javier Milei que haría su padre. "No. No vi el anterior tampoco", lanzó Majul. "Pero tu papá entrevista al presidente", lo presionaron. "Bueno, mi viejo no la está peleando. Yo la estoy peleando. Venime a ver a mí vos al próximo recital", bromeó el joven en relación a la banda Fonso y Las Paritarias en la que toca.