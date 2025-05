Bomba en Boca: el verdadero motivo por el que Marcos Rojo no jugó ante Independiente

“Rojo no se presentó a entrenar el sábado. Dijo que tenía fiebre. Pero otros jugadores han ido igual al predio con fiebre y los médicos los evaluaron. Herrón vio la situación y decidió que no jugaba”, explicó Aguilera. “¿Qué hizo el DT? Puso a Costa, que jugó muy bien”, agregó el cronista, dejando en claro que la postura del cuerpo técnico no fue sólo médica, sino también basada en criterios de disciplina interna.

Un nuevo capítulo de tensión con Marcos Rojo en Boca

La cinta de capitán la llevó Miguel Merentiel, mientras Rojo sumó una nueva ausencia en partidos determinantes. El 15 de abril, tras la vacunación del plantel contra la gripe, el defensor ya se había presentado al predio con fiebre, lo que marca un antecedente reciente que habría sido clave para el enojo del cuerpo técnico esta vez.

Boca cerró así un semestre sin títulos, eliminado de la Libertadores, sin copas internacionales en el año y fuera de la pelea en el torneo local. En medio de ese panorama, las tensiones internas comienzan a hacerse visibles, y la situación del ex Manchester United no hace más que abrir nuevos interrogantes en un plantel que quedó golpeado.