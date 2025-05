Alfredo Casero se volvió a enojar como con Luis Majul: ahora, desplantó a Esteban Trebucq

"Yo no puedo hablar si hay quilombo, si hablan me voy a la mierda. Si estoy hablando al pedo, me invitan al pedo", se quejó el actor, que no dudó en levantarse de la silla y abandonar el estudio, a pesar del pedido del conductor que insistía en que se quedara.

casero

Trebucq expresó que "Yo te estoy respetando, yo no me lo banco, vení que yo te estoy respetando. Es otro programa, no tengo nada que ver. Alfredo, yo pedí silencio".

El actor salió rápidamente, se quejó mientras se ponía su abrigo, se retiró y se subió al primer taxi que encontró en la calle. "Perdoname, Trebucq", dijo al despedirse.

Según explicó el programa uro Show (El Trece), la voz que interrumpió a Casero sería la de Pepe Ochoa, conductor del ciclo que se emite justo después del de Trebucq. “Ellos arrancan su programa a las 10:30 y esto pasó a las 10:40. Viste que a veces uno no tiene paciencia para esperar que el otro termine. Parece que se pusieron a hablar, a preproducir... Alfredo escuchó todo y se calentó ”, relató una cronista.

Además, contó que Trebucq también terminó muy enojado con la situación. “El Pelado salió después re caliente. Es más, mañana a las 9 estemos atentos porque dijo que le costó un montón conseguir que Casero venga y que la charla estaba re interesante. Pero bueno, son cosas que pasan cuando se comparte estudio”, cerró.