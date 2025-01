El inesperado elogio del embajador de Estados Unidos en Argentina para Cristina Kirchner

"Creo que Cristina Kirchner pasará a la historia como una de las más…, y esto es controvertido de mi parte decirlo, como una de las mujeres más influyentes en la historia de América Latina, les guste o no a las personas, esta es la verdad", sentenció el embajador estadounidense.

Marc Stanley

"No puedes tomar un periódico -y he estado aquí durante tres años- y no importa qué periódico lea, está en la portada o en la segunda página o en la tercera página todos los días durante tres años. Fue presidenta durante ocho años, vicepresidenta durante cuatro años. Y todavía sigue", siguió.

Y destacó: "ha estado fuera ahora durante varios años, y aún así domina las noticias. No muchas mujeres en América Latina han tenido este tipo de influencia. También estoy agradecido de que se reunió conmigo, y ella no se había reunido con el embajador de los Estados Unidos desde 2009. Pedí reunirme con ella en marzo de 2022, y aceptó la reunión y nos encontramos creo que tres veces cuando era vicepresidenta, y tuvimos reuniones muy respetuosas. No estuvimos de acuerdo en muchas cosas, pero nuestras diferencias fueron respetuosas y lógicas, y realmente disfruté eso. Disfruté tener la capacidad de hablar con alguien donde pudiéramos tener un desacuerdo o un acuerdo civilizado. Estuvimos de acuerdo en muchas cosas y no estuvimos de acuerdo en muchas otras, pero podíamos tener una discusión civilizada. Y fue respetuosa, y eso lo disfruté".

Sobre Javier Milei, Stanley aseguró que el presidente libertario "quiere aliarse con los Estados Unidos. Y estamos muy agradecidos por esa expresión de apoyo. Espero que la próxima administración —y anticipo que así será— escuche con atención la expresión de su deseo de continuar esa alianza. Las acciones tienen consecuencias... Y necesitamos escuchar lo que él quiere al alinearse con los Estados Unidos. Y necesitamos responder".

cristina kirchner.jpg Cristina Kirchner.

En cuanto a Alberto Fernández, Stanley fue mucho más escueto: "pienso que fue un presidente muy complicado, y no diré mucho más que eso".

Sobre su paso por la Argentina Stanley aseguró que fueron "tres años maravillosos, superando todo lo que podría haber imaginado. Y al final terminé amando a su país mucho más de lo que pude haber imaginado".

Stanley aseguró además que llegó al país "con un objetivo de cuatro palabras: amistad, cooperación, comercio y turismo. Y es raro que alguien logre cumplir sus objetivos en tres años. Y creo que alcancé cada uno de mis objetivos".

MESSI COPA DEL MUNDO

Y detalló: "por ejemplo, en lo que respecta a la amistad, creo que realmente, realmente enviamos un mensaje de que los Estados Unidos quiere ser amigo de Argentina y queremos recibir la amistad de Argentina. Y ese mensaje bilateral llegó alto y claro. Y me siento muy bien al respecto".

A la hora de señalar alguno de los días más destacados que le tocó vivir en la Argentina Stanley no dudó: "el 18 de diciembre de 2022. ¿Recuerdas ese día de diciembre? Fue un día bastante importante para mí. Lo fue. ¡Oh, Dios mío! Todavía estoy celebrándolo. ¡Qué día! Fue emocionante. Sí, la emoción eléctrica que recorrió mi cuerpo y mi familia estando aquí. Estar aquí para la Copa Mundial fue algo increíble".