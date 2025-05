El nuevo spot de Manuel Adorni protagonizado por Alfredo Casero a puro insulto

Allí y con la coherencia discursiva que lo caracteriza, el actor manifiesta: "Yo voto a Adorni porque simplemente lo que quiero es que, por lo menos, tengan que tener preparado lo que van a decir. Porque no tenemos un refutador ni un discutidor, realmente, lo que hace es sinceridad política, pero política de Polisí (sic). No, no te voy a explicar nada".

Y procede a explicar: "No te dejes llevar por las mismas pelotudeces, las mismas mentiras, la misma gente de mierda. Yo voy a votar a Adorni, simplemente para que les haga doler el culo cuando tengan que ponerse frente a él, de la misma manera que le pasa a muchos que no hablan con el presidente porque no les da el piné".

"Yo voto a Adorni porque a los otros no les da el piné ni en pedo, ok. Yo voto Adorni y pongo en realidad, en todo este sistema, que nos ha sacado la inflación, pongo todo lo que tengo (sic). No pertenezco a ningún partido político, pertenezco a vos y a mi, que nos miramos la cara en la calle, pero voto a Adorni" , insiste.

El video de Alfredo Casero en apoyo a Manuel Adorni