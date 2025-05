Elecciones en San Luis: Alberto Rodríguez Saá lanzó duras críticas a Claudio Poggi y el Gobierno nacional

“Hay tristeza y miedo. No se acompañó la inflación con aumentos salariales y eso generó pobreza. Hoy tenemos un 27% de pobreza en San Luis”, sentenció.

Además, Rodríguez Saá habló de la poca concurrencia en las primera horas de los comicios y denunció amenazas a empleados estatales por parte de la gestión de Claudio Poggi: “Hay muy pocos electores. Puede ser por desinformación, pero también por miedo: si no votás, no te pueden echar porque no sos responsable”.

Al ser consultado por el rumbo del Gobierno nacional, expresó: “Lograr el equilibrio fiscal está bien, pero la forma ha sido muy cruel. En San Luis no era necesario. Dieron de baja los sueldos y después no los actualizaron. Dijeron que no había dinero y después quedó claro que sí lo había, y sobraba”.

“La política es para transformar, y en 2027 vamos a participar”, remarcó el presidente del PJ de San Luis, que dejó en claro que no piensa retirarse del escenario político.

Claudio Poggi emitió su voto en San Luis y destacó: "Dimos un salto importante en materia electoral"

El gobernador de San Luis emitió su voto a las 9:30 de la mañana en la Escuela Mixta de la capital puntana. Tras sufragar, brindó declaraciones a la prensa en las que valoró el desarrollo del proceso electoral y destacó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) como un cambio sustancial para la provincia.

"Comenzó todo muy bien, con normalidad, por el informe que tengo de las diferentes escuelas de la provincia. Creo que la novedad más importante que tenemos en San Luis es la implementación de la Boleta Única de Papel", remarcó en rueda de prensa.

Poggi señaló además los beneficios que observa en este nuevo sistema, tanto en términos de organización como de transparencia: "Estamos convencidos que eso le va a dar más transparencia a todas las elecciones, una economía en los costos de impresión, economía ecológica porque no proliferan boletas por todos lados y también, por lo que tengo entendido, se abrieron las mesas mucho más rápido esta mañana", destacó.

En esa línea, aseguró que el sistema permite evitar prácticas irregulares del pasado: "Ya no hay más las picardías históricas de los robos de boletas, los votos marcados y esas cosas", dijo. También consideró que la provincia está dando un paso importante hacia la modernización del sistema electoral: "En San Luis estamos dando un salto institucional muy grande e importante en materia electoral".

El mandatario comparó el avance con experiencias similares en otras jurisdicciones: "Nos estamos poniendo a la altura de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, varias provincias que han implementado el sistema de BUP. Nosotros estábamos muy atrasados, nos hemos ido para atrás con la Ley de Lemas. Uno entraba al cuarto oscuro y era una proliferación de boletas que daba miedo. Ahora es mucho más sencillo", sostuvo.

Respecto a la etapa del conteo de votos, Poggi advirtió que podría extenderse más de lo habitual debido a la novedad del sistema: "El escrutinio quizá sea un poquito más lento", aunque aclaró que eso se compensará con "la agilidad de la boleta". Y estimó: "Creo que van a ser los tiempos normales. A partir de las 21 seguramente ya se van a poder comenzar a difundir datos, y a las 22 o 22:30 estarán los datos finales".

Finalmente, el gobernador convocó a los ciudadanos a participar de la elección: "Hay que cumplir con la obligación cívica, es una elección importante para el futuro de San Luis", afirmó.

Este domingo se elige la mitad de las bancas de las cámaras de Senadores y Diputados provinciales, además de cargos municipales, como intendentes, comisionados y concejales, cuyos mandatos vencen en diciembre de 2025.