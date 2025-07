Fuerte indignación por un ataque homofóbico a Esteban Paulon en un streaming libertario

"Hasta acá llegué, basta de odio", escribió el diputado nacional en su cuenta de X luego de que lo tratara de pedófilo. En su posteo el diputado compartió el video con la repudiable actitud de Parisini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EstebanPaulon/status/1941114546699338157&partner=&hide_thread=false Hasta acá llegué. Basta de odio. pic.twitter.com/ewlUSKiIeY — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) July 4, 2025

En el programa La Misa, conducido por Parisini, reprodujeron parte de la exposición que Paulón realizó en la Cámara de Diputados en la que recordaba los recurrentes insultos del presidente Milei a quienes piensan distinto.

El bloque Encuentro Federal publicó un comunicado en sus redes oficiales en el que repudiaron las "agresiones verbales que sufrió nuestro compañero Esteban Paulón, por parte de jóvenes tuiteros que integran el partido de gobierno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/maxiferraro/status/1941108050661699722&partner=&hide_thread=false NO ES GRACIOSO. ES PELIGROSO.



En un programa del stream favorito del Presidente se volvió a vincular la homosexualidad con la pedofilia. Se le puso nombre y apellido, y se hizo con total impunidad, amparado por el poder político y la banalización del odio.



Es un mensaje… pic.twitter.com/bT70KJ9bE6 — maxi ferraro (@maxiferraro) July 4, 2025

"No vamos a naturalizar la violencia, ni a callarnos frente al odio. Esteban trabaja todos los días por la igualdad y el respeto por la diversidad y cuenta y contará con todo nuestro apoyo", agregó. Los legisladores presentaron un proyecto de repudio y respaldaron todas las presentaciones que se hagan en la Justicia.

En la misma línea se pronunció el diputado radical Julio Cobos "El discurso oficial siembra odio y lo propaga y en algún momento ni ellos van a poder controlarlo. No. No está bien, está mal y hay que pararlo y condenarlo. Mi solidaridad con vos, Esteban, frente a esta violenta canallada", afirmó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1941139583283966318&partner=&hide_thread=false Por mucho que lo intenten, no van a pasar.



Toda mi solidaridad con el diputado @EstebanPaulon. Es imperioso que todxs salgamos a repudiar con fuerza estos mensajes de odio, estigmatizantes y violentos que el aparato comunicacional del Gobierno insiste en promover.



La sociedad… https://t.co/uefbhpf3J6 — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) July 4, 2025

Por su parte, el legislador Maximiliano Ferraro afirmó que "en un programa del stream favorito del Presidente se volvió a vincular la homosexualidad con la pedofilia. Se le puso nombre y apellido, y se hizo con total impunidad, amparado por el poder político y la banalización del odio".

"Es un mensaje deliberado que busca estigmatizar, sembrar miedo y reforzar prejuicios tan antiguos como violentos: como asociar a las personas LGBT con el SIDA, con la pedofilia o con una amenaza para la sociedad. No es humor. No es provocación. No es libertad de expresión. Es discurso de odio. Y merece un repudio absoluto. No todo vale. Mañana puedo ser yo. Mañana puede ser cualquier otro. Elijo no callar. Elijo no convalidar", completó Ferraro para solidarizarse con Paulón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DiputadosEF/status/1941160513771319792&partner=&hide_thread=false Comunicado del bloque Encuentro Federal pic.twitter.com/ocMrbUtt0b — Bloque Encuentro Federal (@DiputadosEF) July 4, 2025

Hernán Reyes, abogado de la UBA, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, compartió el fragmento del video en su perfil de X y lanzó: "No sé por qué odian, a esta altura tampoco me importa. Solo sé que es de mala persona y eso no tiene cura".

También se pronunció la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau. Se solidarizó con Paulón por "los mensajes de odio" contra su sexualidad y denunció que "el aparato comunicacional" del Gobierno "insiste en promoverlos".

"Es imperioso que todxs salgamos a repudiar con fuerza estos mensajes de odio, estigmatizantes y violentos que el aparato comunicacional del Gobierno insiste en promover. La sociedad argentina es diversa, solidaria e inclusiva. Aunque lo sigan intentando, el odio en Argentina no va a ser norma", lanzó.

