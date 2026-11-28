Javier Milei avisó que no irá a la asunción de Lula da Silva: "No tengo ningún interés en que me invite"
El Presidente confirmó que no recibió invitación para la jura en Brasilia y volvió a lanzar duras acusaciones contra el mandatario brasileño.
El presidente Javier Milei descartó asistir a la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia y sostuvo que no lo invitaron pero que tampoco pretende recibir una invitación, en medio de la escalada diplomática entre ambos gobiernos.
En una entrevista con CNN en Español, el Jefe de Estado ratificó sus descalificaciones hacia el mandatario brasileño, aunque aseguró que el intercambio comercial entre ambos países continúa intacto.
La postura sobre la asunción y el vínculo comercial
Consultado sobre la ceremonia de toma de posesión prevista para el 5 de enero, Milei fue tajante: "Lula no me invitó a la ceremonia, y no tengo ningún interés en que lo haga, tampoco".
Pese al enfrentamiento político, el Presidente buscó diferenciar el frente económico y afirmó: "La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente, está intacta".
Las críticas de Javier Milei a Lula da Silva
Durante el reportaje, Milei sostuvo que Lula y sus ministros lo insultaron y lo acusó de haber intervenido en la política argentina: "Financió campañas negativas en contra en 2023 y en 2025, cuando vino al país, y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno de cara al 2027".
Al defender sus calificativos hacia el presidente de Brasil, lanzó: "Yo digo que es un corrupto, y es un corrupto; digo que fue un presidiario, y lo digo porque fue un presidiario", y agregó que "no es un juicio de valor, porque fue condenado por eso".
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