Polémica definición de Mario Massaccesi: la espiritualidad del genocida ladrón de bebés Jorge Rafael Videla
Mario Massaccesi generó repudio tras hablar del costado humano y espiritual de Jorge Rafael Videla. Los crímenes y condenas del genocida.
Durante una entrevista con Mario Pergolini, el periodista Mario Massaccesi sorprendió al reflexionar sobre la espiritualidad y asegurar que incluso los peores asesinos conservan una cuota de humanidad. Al referirse puntualmente al genocida y dictador Jorge Rafael Videla, el conductor afirmó que prepara un documental sobre su costado íntimo, desatando una fuerte polémica.
Los dichos de Mario Massaccesi sobre el costado humano del dictador
En el marco de un intercambio sobre la condición humana y los valores espirituales, Massaccesi sostuvo que "la espiritualidad es ir al mejor lugar que todos los seres humanos tenemos y explorar eso". Al ser consultado sobre si figuras sanguinarias o genocidas podían poseer ese rasgo, el periodista redobló su postura al señalar a la cabeza de la junta militar:
"Sí, un Videla, claro. Sin embargo, hay... ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él íntimo a partir de información y testimonios que tenemos y que después las vamos a publicar. Se está armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en un bueno como presidente. Aclaro esto, pero yo creo que todos en algún momento se te puede abrir la puerta de la furia, de la maldad, pero también está ese otro espacio al que podemos ir", expresó.
Las condenas de Jorge Rafael Videla por delitos de lesa humanidad
Las expresiones sobre la intimidad del represor contrastan con las contundentes sentencias de los tribunales de la democracia, que juzgaron a Videla como el principal responsable del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de personas:
- Juicio a las Juntas (1985): la Cámara Federal lo condenó a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y destitución de las Fuerzas Armadas por 66 homicidios calificados, 306 privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, 93 tormentos y 26 robos agravados, desbaratando la doctrina de la guerra antisubversiva.
- Plan sistemático de robo de bebés (2012): el Tribunal Oral Federal 6 le impuso una pena de 50 años de prisión por liderar el plan sistemático de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años, nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.
- Fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba (2010): el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba lo condenó a prisión perpetua por el homicidio agravado de 31 presos políticos, quienes fueron torturados y fusilados bajo la farsa de supuestos intentos de fuga.
- Plan Cóndor y causas conexas: fue imputado y procesado por la coordinación represiva transnacional en el Cono Sur, los crímenes en Campo de Mayo y Automotores Orletti, muriendo finalmente preso en la cárcel común de Marcos Paz en mayo de 2013 sin haber mostrado arrepentimiento alguno por sus atrocidades.
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