Guillermo Francos desmintió a Carlos Rovira y negó que Javier Milei haya hecho caer Ficha Limpia

pacto rovira-milei

El funcionario fue más allá y detalló: “El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”.

"Lo que dicen los medios que lo publicaron es que Rovira le habría dicho a un grupo de sus seguidores políticos que se lo pidió Milei. Pero no sale Rovira diciendo eso. Clasifiquemos las cosas, porque acá hay muchas operaciones. No nos olvidemos que este año hay elecciones en Misiones", recordó Francos.

Y agregó: "Lo que me decía el Presidente a mí es 'si yo presento un proyecto y conseguimos que se apruebe en Diputados. ¿De qué me disfrazo para pedir que no se apruebe en el Senado?'. No tiene ninguna lógica".

Sonia Rojas Decut ficha limpia

Al ser consultado acerca de si algún otro funcionario del Gobierno pudo haber tenido contacto con Rovira, Francos aseguró que "ningún funcionario del gobierno de Milei podría estar haciendo una cosa distinta a la que el Presidente dice".

Sobre el cambio de postura de los senadores misioneros Rojas Decut y Arce, quienes cambiaron su voto,Francos aventuró que esa postura se debió a una "instrucción de la provincia". "Los que tienen que dar explicaciones son ellos, no nosotros. Traicionaron lo que habían sostenido", cerró Francos.