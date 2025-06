Tras el escándalo en el Senado, Cristina López y Guillermo Francos la siguieron en X: "Rata"

El desplante se da justo luego de que Milei, entre otras las agresiones casi diarias, este mismo miércoles llamó "parásitos mentales" a quienes no acompañan su gestión y hasta reconoció ser "cruel con los kukas inmundos".

CRUCE SENADORA TDF FRANCOS

Sin embargo, la cuestión se trasladó a las redes sociales, con un primer mensaje de Francos, apuntado contra López por su intervención.

"Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual está contemplada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar", argumentó Francos.

No tardó en llegar la respuesta, contundente, de la legisladora, quien no dudó en subir la apuesta. "Sr. Guillermo Francos, lo que usted llama 'falta de respeto' fue decirle la verdad en la cara. Usted no se retiró, salió corriendo como 'rata' (como nos llama su presidente)", sentenció.

"Si defender a Tierra del Fuego, denunciar la entrega de soberanía, el abandono de las obras públicas y la destrucción de la industria fueguina lo incomoda, el problema no es mío. Es suyo", concluyó López.

Sr. @GAFrancosOk, lo que usted llama "falta de respeto" fue decirle la verdad en la cara. Usted no se retiró, salió corriendo como "rata" (como nos llama su presidente).



Si defender a Tierra del Fuego, denunciar la entrega de soberanía, el abandono de las obras públicas y la…



Si defender a Tierra del Fuego, denunciar la entrega de soberanía, el abandono de las obras públicas y la… https://t.co/UPumMZaJ4Q — Cristina Lopez (@crislopeztdf) June 26, 2025