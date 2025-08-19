Guillermo Francos, optimista sobre las elecciones: "Creo que ganamos con un 40%"

Por otro lado, Francos habló sobre las candidaturas de Patricia Bullrich como senadora de la nación y de Luis Petri como diputado nacional por Mendoza.

Al ser consultado sobre quiénes serían sus reemplazos en el ministerio de Seguridad y de Defensa, Francos fue contundente: “No se lo he preguntado aun al Presidente. Falta bastante, recién en diciembre se produce el cambio. Creo que (Milei) lo debe estar meditando muy bien, porque va a depender mucho de cómo se conformen los cuerpos legislativos y cuáles sea las figuras que el Presidente quiere o necesita para poder llevar adelante las reformas en el Parlamento. Creo que va a encontrar los nombres justos”.