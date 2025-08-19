Alberto Samid le ofreció trabajo a María Eugenia Vidal: en qué puesto y cuáles son sus condiciones

Ante esta situación, Samid, el dueño de la cadena "La Lonja", optó por realizarle una oferta laboral a Vidal. "Te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera. Eso sí, te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana", le escribió en el irónico mensaje mencionándola.

samid trabajo maria eugenia vidal

Samid encabezará la lista a primer diputado nacional de Buenos Aires por el Frente Patriota Federal de Alejandro Biondini.

El empresario, que ya fue diputado entre 1987 y 1991, planteó su propuesta de "reconquistar una Argentina donde el trabajo, la producción, la industria y la defensa de la soberanía sean los ejes del resurgimiento nacional".