Alberto Samid le ofreció trabajo a María Eugenia Vidal: en qué puesto y cuáles son sus condiciones
El reconocido “Rey de la Carne” le hizo una propuesta laboral a la diputada luego de su anuncio en Linkedin.
Alberto Samid le hizo una propuesta laboral a María Eugenia Vidal quien, tras el cierre de las listas, quedó excluida del acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza, por lo que su cargo como diputada finaliza a fin de año.
Todo surgió luego de que la exgobernadora bonaerense utilizara su cuenta en la red social Linkedin para anunciar que no ocupará ningún cargo político a partir de diciembre y que está dispuesta a buscar empleo en el sector privado.
“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo. Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez elegí no asumir ningún cargo porque no quise ceder mis convicciones”, escribió Vidal en su publicación.
A modo de curriculum vitae, la diputada de 51 años relató sus experiencias anteriores en la docencia, en consultorías privadas, en organismos internacionales y asesoramiento a varias ONGs, aunque aclaró que nunca trabajó en relación de dependencia dentro de una empresa. “Soy licenciada en Ciencias Políticas por la UCA. Además soy profesora en universidades como UDESA y Di Tella. Y, como miles de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50 que a los 20 o los 30”, escribió.
“Tenés más experiencia, contactos y aprendizajes pero también más costumbres, mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás. Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado”, continuó.
Ante esta situación, Samid, el dueño de la cadena "La Lonja", optó por realizarle una oferta laboral a Vidal. "Te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera. Eso sí, te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana", le escribió en el irónico mensaje mencionándola.
Samid encabezará la lista a primer diputado nacional de Buenos Aires por el Frente Patriota Federal de Alejandro Biondini.
El empresario, que ya fue diputado entre 1987 y 1991, planteó su propuesta de "reconquistar una Argentina donde el trabajo, la producción, la industria y la defensa de la soberanía sean los ejes del resurgimiento nacional".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario