Quién es el tercero en discordia con el que Gime Accardi habría engañado a Nico Vázquez

Mientras los panelistas intentaban indagar sobre de quién se trataba, De Brito deslizó que era "un compañero", sin aclarar de quién, y recordó que "Nico dirige la obra de Gimena", en lo que muchos interpretaron que podía ser parte de ese elenco.

"Es el compañero de trabajo", acotaron desde el panel, a modo de un intento de "adivinar". Fue entonces que Ángel señaló que "es alguien del medio", mientras que Yanina dijo que "es alguien casado".

Como si le faltara más pimienta a esta bomba del espectáculo, en el panel fueron reconstruyendo y llegaron a la conclusión de que "ella (por Accardi) conoce a la mujer" de su presunto amante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1957597255814307893&partner=&hide_thread=false LA VERDAD DETRÁS DE LA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI



"Ella estaba saliendo con otra persona desde hacía un tiempo"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/uhy9Z4Kexa — América TV (@AmericaTV) August 19, 2025