El titular del INCAA justificó a Homo Argentum sin haberla visto: "Con TikTok alcanza"

incaa Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

Pese a las duras críticas, Homo Argentum tuvo un arranque impactante en la taquilla, con más de 400 mil espectadores en su primer fin de semana, números que la ubican al nivel de grandes estrenos internacionales. Resta ver si ese impulso inicial se mantiene gracias al boca en boca, aunque los especialistas remarcan que la calidad artística no acompañó el éxito comercial.

Lejos de mostrarse preocupado por las observaciones negativas, Pirovano insistió en que el público es el que tiene la última palabra: “Me pone contento que la vea mucha gente. Lo importante es que el cine argentino convoque”. Sin embargo, su postura de defender un film sin haberlo visto sigue despertando cuestionamientos en el sector cultural, que lo acusa de banalizar su rol.