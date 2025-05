Gustavo Sáenz tras votar en Salta: "Nuestra prioridad son los salteños, no los intereses de un partido político"

“Convivimos dentro del Gabinete y de nuestro equipo de trabajo opinando distinto, dialogando, consensuando, pero en definitiva priorizando a los salteños. Nuestra prioridad son los intereses de la gente que nos vota, no los intereses de un dirigente nacional o de un partido político”, subrayó.

Al referirse a la falta de alianza con LLA, Sáenz explicó: “Hemos conversado muchísimo este tema, pero a mí no me parece mal que ellos puedan presentar sus candidatos. Lo que no me gusta es la hipocresía, es la falta de palabra. Creo que eso es lo que está faltando mucho en la dirigencia nacional. Hay una falta total de autocrítica, hay mucha soberbia”.

El gobernador insistió en la autonomía política de su provincia frente a las disputas nacionales: “Creo que un bañito de humildad a los dirigentes nacionales les vendría bien, y darse cuenta que por lo menos aquí en Salta no nos corren con un sello, con un color, con ningún tipo de cosas que, la verdad, es subestimar a los electorados de las provincias. Acá votamos personas que defiendan los intereses de los salteños”.

Por último, al ser consultado sobre la situación institucional a nivel nacional, Sáenz fue crítico con el estancamiento del llamado Pacto de Mayo: “No tenemos problema de que discutamos el tema del IVA y Ganancias, pero el Pacto de Mayo va a hacer un año que se hizo y nunca pasó nada. Todavía no se formó ni el Consejo. La Constitución del '94 dijo que hay que rediscutir la coparticipación”, concluyó.

Embed - VOTÓ GUSTAVO SÁENZ, el GOBERNADOR de SALTA