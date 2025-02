Javier Milei rompió el silencio sobre el escándalo $LIBRA: "Yo no lo promocioné, lo difundí"

Live Blog Post

Su explicación sobre el escándalo $LIBRA

"Cuando mirás el universo de los emprendedores, la característica esencial es un segmento que está en la informalidad. Aquellos que blanqueen parte de su actividad, blanquean lo mínimo e indispensable, y no tienen acceso al financiamiento. En Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyectos, pero en Argentina no está. A mí me propone Davis, que me dijo la propuesta de armar una estructura que financie a aquellos que son emprendedores", arrancó su versión el Presidente.

"Me pareció una opción interesante. Cuando se hace público el proyecto de $LIBRA yo le doy difusión, para que aquellos que quieran aplicar financiamiento, lo puedan hacer. El tuit dice que es para fondear emprendedores", indicó.